Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що новина про можливу зустріч президента США та глави КНР є позитивною. Краще, щоб вони спробували домовитись про спільне співіснування, ніж між їхніми країнами була б жорстка конкуренція.

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Обговорять всі актуальні теми

Байден та Сі Цзіньпін будуть насамперед домовлятися стосовно Тайваню. Вони будуть шукати певного паритету, щоб уникнути військового зіткнення.

Навряд чи вони зможуть домовитись про подальшу перспективу вирішення долі цього острова. Зрештою люди, які живуть на Тайвані мають самі вирішувати свою долю, а не США чи Китай за них,

– зазначив політолог.

Також президент США та глава Китаю будуть обговорювати всі актуальні теми. Зокрема кризу на Близькому Сході. Сполученні Штати напевно закликатимуть Китай менше втручатись в ситуацію, стримувати "гарячих арабських друзів" й насамперед Іран.

Безумовно Байден та Сі Цзіньпін обговорюватимуть й війну Росії проти України. Напевно вони в цьому питанню дійдуть консенсусу. Проте будуть порушенні питання стримування Росії від ескалації війни, демонстрації ядерних загроз, чим знов захопилися в Кремлі, влаштовуючи ядерні тренування.

Під час цієї зустрічі буде ще одна нагода спільно США та Китаю закликати Росію утриматись від ядерного шантажу. Крім того, потрібно впливати на росіян, щоб вони були готові до реальних мирних перемовин, а не до ескалації війни,

– підкреслив Фесенко.

Водночас глави Сполучених Штатів та Китаю будуть обговорювати правила конкуренції. Між ними існують торговельні протиріччя, геополітичне змагання. В широкому сенсі Байдену та Сі Цзіньпіну потрібно домовитись про мирне співіснування та зменшення напруги в стосунках.

"Однак потрібно ще дочекатися цієї зустрічі, щоб їй нічого не завадило, адже в діалозі цих двох країн не зацікавлена насамперед Росія. І зараз обидвом сторонам потрібно мати це на увазі, адже Кремль може спровокувати нові конфлікти, щоб зокрема зірвати ці дуже важливі перемовини", – відзначив Володимир Фесенко.

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