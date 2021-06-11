В Белом доме сказали, чтобы Россия не ждала перезапуска отношений с США после встречи

Встреча лидеров США и России состоится в Женеве уже 16 июня. В Белом доме посоветовали Кремлю не рассматривать ее как перезапуск российско-американских отношений.

Такое заявление сделала старшая директор по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат.

Важно Байден, готовясь к встрече с Путиным, ежедневно слушал отчеты разведки, – СМИ

В Администрации США дали четко понять, что Белый дом не рассматривает предстоящий саммит Джо Байдена и Владимира Путина как перезапуск российско-американских отношений.

Это точно не перезапуск. Президент дал ясно это понять. Это не награда. Я думаю, президент верит, что у нас есть темы, по которым мы можем работать с Россией. Например, стратегическая стабильность, которая важна не только для США, но и для наших европейских союзников,

– сказала она.

По словам Слоат, Байден также намерен обсудить разногласия между странами.

Что следует знать о встрече Байдена и Путина