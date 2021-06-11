В Белом доме сказали, чтобы Россия не ждала перезапуска отношений с США после встречи

Встреча лидеров США и России состоится в Женеве уже 16 июня. В Белом доме посоветовали Кремлю не рассматривать ее как перезапуск российско-американских отношений.
Такое заявление сделала старшая директор по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат.
Важно Байден, готовясь к встрече с Путиным, ежедневно слушал отчеты разведки, – СМИ
В Администрации США дали четко понять, что Белый дом не рассматривает предстоящий саммит Джо Байдена и Владимира Путина как перезапуск российско-американских отношений.
Это точно не перезапуск. Президент дал ясно это понять. Это не награда. Я думаю, президент верит, что у нас есть темы, по которым мы можем работать с Россией. Например, стратегическая стабильность, которая важна не только для США, но и для наших европейских союзников,
– сказала она.
По словам Слоат, Байден также намерен обсудить разногласия между странами.
Что следует знать о встрече Байдена и Путина
- Саммит американского и российского президентов состоится 16 июня на вилле La Grange в швейцарском городе Женева. Байден предложил Путину встретиться еще в конце апреля во время телефонного разговора.
- Глава Кремля Владимир Путин ранее отметил, что особых прорывов по итогам встречи не ждет. Зато Джозеф Байден пообещал заявить, что "США вернулись". Президент США также возлагает надежды на стабильные отношения между странами.
- По данным СМИ, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин пока не планируют совместную пресс-конференцию после саммита в Женеве.