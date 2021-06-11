Таку заяву зробила старша директорка у справах Європи в Раді національної безпеки при Білому домі Аманда Слоат.
Важливо Байден, готуючись до зустрічі з Путіним, щодня слухав звіти розвідки, – ЗМІ
В Адміністрації США дали чітко зрозуміти, що Білий дім не розглядає майбутній саміт Джо Байдена і Володимира Путіна як перезапуск російсько-американських відносин.
Це точно не перезапуск. Президент дав ясно це зрозуміти. Це не нагорода. Я думаю, президент вірить, що у нас є теми, за якими ми можемо працювати з Росією, наприклад, стратегічна стабільність, яка важлива не тільки для США, але і для наших європейських союзників,
– сказала вона.
За словами Слоат, Байден також має намір обговорити розбіжності між країнами.
Що варто знати про зустріч Байдена та Путіна
- Саміт американського та російського президентів відбудеться 16 червня на віллі La Grange у швейцарському місті Женева. Байден запропонував Путіну зустрітись ще наприкінці квітня під час телефонної розмови.
- Очільник Кремля Володимир Путін раніше зазначив, що особливих проривів за підсумками зустрічі не очікує. Натомість Джозеф Байден пообіцяв заявити, що "США повернулися". Президент США також покладає надії на стабільні відносини між країнами.
- За даними ЗМІ, президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін поки не планують спільну пресконференцію після саміту в Женеві.