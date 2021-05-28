Встреча Байдена и Путина: последствия могут кардинально изменить ход событий для Украины и мира

Первая личная встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина может пройти в женевском отеле InterContinental. Там уже недоступны 2 самых дорогих номера на период с 13 по 18 июня.

В 1985 году под Женевой прошла первая встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Нынешняя встреча президентов США и России не менее важна.

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Чего стоит ожидать от встречи

У обеих стран накопилось много претензий друг к другу. Белый дом раздражен вмешательством россиян в президентские выборы и кибератаками на сети госучреждений США.

В то же время Кремль пытается избавиться от санкций, наложенных Соединенными Штатами за агрессивную внешнюю политику страны. Также Россия стремится уменьшить американское влияние на постсоветском пространстве.



Джозеф Байден и Владимир Путин / Фото ТАСС

Обе страны привлечены и к решению иранской ядерной проблемы, борьбе с климатическими изменениями и преодолению пандемии COVID-19. Но несмотря на это, журналисты издания Politico считают, что в Женеве прорыва не произойдет.

Не стоит ждать важных соглашений на Женевском саммите. Эта встреча – скорее шанс для 2 лидеров направления выразить свои жалобы и поискать точки соприкосновения в будущем,

– сообщает издание.

В то же время в американском издании Bloomberg говорится, что Москва уже получила дипломатическую победу. Все потому, что Кремль воспринимает участие в саммите как восстановление России в качестве одной из мировых сверхдержав, с которой должны считаться другие.

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Россию не считают главным соперником

По мнению журналистов немецкого издания Süddeutsche Zeitung, все наоборот, ведь в Белом доме Россию уже не воспринимают как главного соперника на мировой арене. Поэтому расчеты Москвы напрасны.

"Байден дал понять, что считает Китай, а не Россию, крупнейшим геополитическим, экономическим и идеологическим соперником. Россия в глазах Вашингтона – это разрушительный фактор в мировой политике, но не серьезный соперник", – сообщает Süddeutsche Zeitung.

Россия хочет получить максимальный результат

Несмотря на это, в Москве стремятся получить от переговоров максимальный результат. Однако Россия имеет не много рычагов влияния на США. Все, что может Кремль – это бряцать оружием возле границ Украины, манипулировать Александром Лукашенко и осуществлять кибератаки на сети госучреждений США.

Несмотря на это, российское государство будет пытаться с помощью давления и угроз выжать из американской стороны уступки без каких-либо обещаний со своей стороны.

С Путиным никакие конкретные договоренности никогда не реализовывались еще и потому, что он не шел на непосредственное подписание документов и обещания от своего имени,

– отметил российский оппозиционный политик Марк Фейгин.



Владимир Путин / Фото Getty Images

Какова тактика Байдена

У Джозефа Байдена большой опыт в международной политике. Он лично несколько раз встречался с Путиным, работая еще в администрации Барака Обамы. Несмотря на это, президент США хорошо знает своего оппонента и готов противостоять его угрозам.

"Сначала Путин – убийца, демократические страны победят авторитарные, потом - разговариваем, потом – санкции, потом – снова разговариваем. Такие американские горки с Путиным работают", – отметил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.



Джозеф Байден / Фото Getty Images

Чего ожидает Украина

В Киеве надеются, что такая тактика американского президента позволит продвинуться и в вопросе остановки российской агрессии в Украине.

По мнению Павла Климкина, очень важно, чтобы Байден поставил перед Путиным вопрос об освобождении всех политзаключенных, заложников, а также относительно оккупированного Крыма.

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Впрочем, не стоит ожидать, что все решения саммита в Женеве будут обнародованы. Часть из них будет конфиденциальной.

Несмотря на это, понять, на какие уступки пошла каждая из сторон, можно будет только потом. О результатах будут свидетельствовать конкретные шаги, на которые пойдут США и Россия после 16 июня.