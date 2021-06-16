Встреча Байдена и Путина завершилась

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в расширенном составе завершились. Встреча продолжалась 4 с половиной часа вместе с перерывом.

Встреча завершилась в 17: 05 по местному времени. Байден уже покинул виллу Ла Гранж.

Кстати Первые слова Путина и Байдена друг другу во время исторической встречи: видео

Отметили, что была одна встреча, которую не разделяли на 2 части. В телеграм-каналах отмечают, что якобы переговоры прошли успешно. Об этом якобы заявил представитель одной из делегаций.

Стычка репортеров

Перед встречей возник спор между журналистами, сообщает CNN. Слова президентов было плохо слышно из-за шумихи со стороны представителей СМИ. Издание назвало этот момент "хаотичной схваткой репортеров". Кстати, с обеих сторон.

Встреча Байдена и Путина: что стоит знать