Это не Ялтинская конференция: чего ждать от встречи Си с Байденом

Главы США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин могут встретиться в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Но результаты этого разговора могут разочаровать.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный, отметив, что не стоит сильно рассчитывать на этот разговор. Это не будет похоже на Ялтинскую конференцию.

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В воздухе уже ощущается война. Главное, чтобы удалось избежать больших и глобальных конфликтов.

Сейчас могут начаться войны

Как отметил Подорожный, в 1990-х годах ощущался мир, каким бы он ни был. Сейчас есть чувство войны. Она может разродиться в серии больших и малых локальных конфликтов. Очень важно, чтобы все не превратилось в Третью мировую.

Удастся ли этого всего избежать? Не вижу как это можно сделать. Вот против России объединились 50 стран, ввели санкции и т.д. Россия пробует переориентироваться на Азию. И все же она удерживает удар и не проигрывает. Сейчас Украина является единственной страной, мешающей России окончательно победить. И есть большой шанс довести ее до полного развала с помощью западных стран,

– отметил Подорожный.

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По его мнению, сейчас мир вернулся к середине XX века, когда происходило противостояние между демократическим и диктаторским миром. Демократии долго "запрягаются", но они еще ни разу глобально не проигрывали.

Встреча Си и Байдена: коротко