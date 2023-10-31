Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній, зауваживши, що не варто сильно розраховувати на цю розмову. Це не буде схожим на Ялтинську конференцію.

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У повітрі вже відчувається війна. Головне, щоб вдалося уникнути великих і глобальних конфліктів.

Зараз можуть початися війни

Як наголосив Подорожній, у 1990-их роках відчувався мир, яким би він не був. Зараз є відчуття війни. Вона може розродитися в серію великих і малих локальних конфліктів. Дуже важливо, щоб все не перетворилося у Третю світову.

Чи вдасться цього всього уникнути? Не бачу, як це можна зробити. От проти Росії об'єдналися 50 країн, ввели санкції тощо. Росія намагається переорієнтуватися на Азію. І все ж таки вона втримує удар та не програє. Зараз Україна є єдиною країною, яка заважає Росії остаточно перемогти. І є великий шанс довести її до повного розвалу за допомогою західних країн,

– зазначив Подорожній.

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На його думку, зараз світ повернувся до середини 20 століття, коли відбувалося протистояння між демократичним та диктаторським світом. Демократії довго "запрягаються", але вони ще жодного разу глобально не програвали.

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