Вспомнили об Украине: Трамп рассказал, о чем говорил с Байденом в Белом доме

В Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Джо Байдена. Они обсудили передачу власти, войну в Украине и на Ближнем Востоке.

Сообщает 24 Канал со ссылкой New York Post. Также Трамп ожидает встретиться с Байденом перед своей инаугурацией 20 января.

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О чем говорили Трамп и Байден

По словам Трампа, он и президент Джо Байден "оба действительно были рады видеть друг друга" во время встречи в Овальном кабинете.

Знаете, это было долго, это было долго. Это была большая работа с обеих сторон, и он проделал очень хорошую работу по агитации и всему остальному. У нас действительно была очень хорошая встреча,

– заявил Трамп во время телефонного интервью, покидая Вашингтон.

Два президента США обсудили переход власти, который должен состояться 20 января. Перед прессой Трамп заявил Байдену, что это будет "настолько гладко, насколько это возможно".

Республиканец также отметил, что процесс отбора должностных лиц на свой второй срок "идет очень гладко". Он также добавил, что республиканская переходная команда и Белый дом Байдена поддерживают "очень, очень хорошие отношения".

Среди других тем, которые обсудили Трамп и Байден – война в Украине и на Ближнем Востоке.

"Я хотел – я спросил его мнение, и он мне его дал. Кроме того, мы также много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел знать его взгляды на то, где мы находимся, и что он думает. И он дал их мне, он был очень добр", – заявил Трамп.

Трамп также заявил, что он и Байден ожидают встретиться снова непосредственно перед его инаугурацией, на которой действующий президент-демократ уже пообещал присутствовать.

"Овальный кабинет такой красивый, и я с нетерпением жду возвращения", – сказал он.