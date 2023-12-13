"НАТО будет будущим Украины": главное из пресс-конференции Зеленского и Байдена

12 декабря Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Белом доме. После общения они вышли к журналистам, чтобы подвести итоги разговора лидеров Украины и США.

Начало свое выступление Джо Байден. Он отметил, что Украина уже почти два года противостоит российской агрессии. И это то, что уже можно считать победой над страной-агрессором.

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Украина должна получить больше помощи

Джо Байден отметил, что США выделили 200 миллионов долларов дополнительной помощи. В то же время, он подчеркнул, что важно, чтобы республиканцы не тормозили процесс выделения миллиардов долларов США для нашего государства.

Президент США обратил внимание на то, что российские пропагандисты радуются тому факту, что республиканцы и демократы не могут дойти до общего знаменателя. По его словам, республиканцам следует задуматься над тем, что их действия одобряют российские пропагандисты.

Если вас отмечает российская пропаганда – нужно подумать еще раз над тем, что вы делаете,

– сказал президент США.

Владимир Зеленский отметил, что Украине за почти два года полномасштабного вторжения удалось вернуть 50% территорий, захваченных врагом после 24 февраля 2022 года.

Мы освободили 50% оккупированных Россией территорий. У нас есть победа в Черном море. Мы надеемся разрушить воздушное преобладание России в небе. Это наши планы на следующий год. Ведь тот, кто контролирует воздух – контролирует продолжительность войны,

– подчеркнул Зеленский.

Журналисты также имели возможность задать несколько вопросов лидерам Украины и США. Один из них касался помощи нашему государству со стороны Вашингтона. Джо Байден подчеркнул, что ее предоставляют не только Соединенные Штаты, но и более 50 союзников.

Россия провалилась в своих попытках стереть Украину с лица Земли. Украина вернула 50% территорий, захваченных Россией с начала полномасштабного вторжения,

– подчеркнул он.

По словам Байдена, более 50 стран оказывают экономическую и гуманитарную помощь нашей стране. Так, США предоставили 70 миллиардов долларов, а союзники – более 100 миллиардов. От Соединенных Штатов, добавил президент, мы получаем оружие, а в самой стране создаются рабочие места.

Зеленского спросили, услышал ли он то, что хотел услышать во время своего визита в США. Президент заверил, что услышал многое и сказал то, что хотел сказать. Он подчеркнул, что ощутил поддержку и от Администрации Байдена. И что были положительные сигналы, но "есть слова, а есть конкретный результат".

Также Владимира Зеленского спросили о возможных территориальных уступках. Он отметил, что это "полное безумие".

Отдать свои территории – это полное безумие. Это не по-христиански. Мы говорим о живых людях, которых убивают, насилуют. Отдать территорию – отдать детей. Готовы ли люди, которые говорят об этом, отдать своих детей террористам?

– подчеркнул Зеленский.

​​Джо Байден добавил, что США хотят, чтобы Украина одержала победу в войне, развязанной Россией. И, как говорится в уставе ООН, защитила свой суверенитет. Лучшая помощь нашему государству в этом, подчеркнул американский лидер, – "поддержать законопроект об ассигнованиях".

Американский лидер подчеркнул, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины. Следовательно, он готов пойти на компромисс по вопросу финансирования границы. Именно так, подчеркнул он, работает демократия.

Я готов к этому. Держать в обручении помощь Украине это не правильно,

– сказал президент США.

Также Джо Байден отметил, что Украина должна попасть в НАТО.

НАТО будет будущим Украины, нет никаких вопросов на этот счет,

– добавил Джо Байден.

После совместной пресс-конференции Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором подвел итоги переговоров с Джо Байденом.

Наши цели на 2024 год четкие – защита для наших людей, усиление ПВО, лишение террористов преимущества в воздухе, совместное производство оружия, дальнейшая изоляция России и использование замороженных российских активов,

– отметил президент.

Он выразил благодарность Джо Байдену и всем американцам, которые ценят свободу так же, как и мы в Украине.