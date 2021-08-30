Встреча с Байденом и визит в Калифорнию: первые сведения о графике Зеленского в США
Источник:фейсбук Оксаны Маркаровой
Согласование графика пребывания Президента Украины Владимира Зеленского в США находится на "финишной прямой". Об этом сообщила госпожа посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.
Уже известно, что два дня украинский глава государства будет находиться в Вашингтоне, а затем поедет в Калифорнию. Больше подробностей в посольстве обещают рассказать позже.
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Что будет делать в США Владимир Зеленский
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена 31 августа не случится. Ее перенесли по соглашению сторон на 1 сентября.
- Однако Зеленский 31 уже будет находиться в США. В тот день и на следующий он проведет ряд встреч в Вашингтоне, а затем поедет в Калифорнию.
Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала об этом в фейсбуке. Она также сообщила, что украинские и американские дипломаты уже вышли на финишную прямую подготовки "насыщенного визита" Владимира Зеленского в США.
В частности, план мероприятий в Вашингтоне стороны уже согласовали полностью. Среди них:
- Встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств.
- Две важные публичные презентации от президента и первой леди для медиа, общественности и аналитических центров.
- Открытие Украинского дома.
Также, по словам госпожи посла, супружеская чета Зеленских посетит "знаковые для отношений Украины и США места Вашингтона" (без уточнения, какие именно).
Перенос встречи Зеленского и Байдена: почему это произошло
Перенос встречи лидеров Украины и США произошел, как объяснили в Офисе Президента, пишет РБК-Украина, из-за того, что 31 августа –день завершения миссии в Афганистане.
- Американцы не хотели бы, чтобы какие-то непредвиденные события, которые из-за этого могут случиться, помешали разговору Зеленского и Байдена.
К слову, встречу глав государств уже переносили – с 30 августа на 31 августа. Тогда это также объясняли просьбой американской стороны, связанной с событиями в Афганистане.
Полный текст публикации Оксаны Маркаровой в фейсбуке:
Мы с командой посольства и Офисом Президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США. В Вашингтоне президент будет находиться два дня – 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию.
Из уже запланированного в Вашингтоне – встреча президентов Украины и США в Белом доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.
Надеемся рассказать больше деталей уже совсем скоро.