Есть очень показательный момент во встрече американской и российской делегаций в Стамбуле

В Стамбуле 10 апреля состоялись переговоры между представителями США и России. В то же время состав делегаций существенно отличался от предыдущей встречи, проходившей в Саудовской Аравии. Учитывая то, что обе стороны сейчас находятся в Штатах, переговоры могли бы состояться и там.

Однако местом встречи выбрали Турцию, что может свидетельствовать о привлечении к процессу не только США и России, но и других игроков. Деталями поделился руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в комментарии для 24 Канала.

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Кто был в составе делегаций США и России

Переговоры проходили в генеральном консульстве России в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, который прибыл в США несколько дней назад. Американскую сторону представляла заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Они же оба были в США. Зачем тогда ехать в Стамбул?

– заметил Валерий Клочок.

Учитывая это, можно предположить, что к переговорам могла быть привлечена и Турция, а также другие представители России – не только технического уровня, но и те, которые находятся под санкциями и не имеют возможности улететь в другую страну. Однако Стамбул принял их, ведь президент Турции Реджеп Эрдоган благосклонно относится к Владимиру Путину.

Любые контакты между Вашингтоном и Москвой, которые продолжаются еще с 5 ноября и начались сразу после того, как стало понятно, что новым президентом США станет Дональд Трамп, могут свидетельствовать о том, что Россия ищет пути к завершению войны.

Как сообщалось, на встрече обсуждали нормализацию работы дипломатических миссий и вопрос о восстановлении прямого авиасообщения. Впоследствии в России заявили, что стороны договорились о дальнейших мерах по облегчению передвижения дипломатов в странах.