США должны иметь полуфабрикат решения: когда возможна встреча Трампа и Путина

Для будущего президента США Дональда Трампа важно встретиться с Владимиром Путиным, но он осознает несколько рисков. Между тем российскому диктатору важно признание на международной арене.

В начале января контактом займется спецпредставитель США Кит Келлог, после чего США будет иметь хоть какие-то выводы. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что Трамп может заставить Путина с ним встретиться.

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Встреча Путина с Трампом

По мнению Давидюка, первые шаги для контакта сделает спецпредставитель США в вопросах Украины и России Кит Келлог, который в первую неделю января 2025 года приедет в Европу. После этого, в течение зимы, уже будет попытка Путина встретиться с Трампом.

Трамп понимает токсичность встречи с Путиным и то, что таких встреч много быть не может. До встречи с Путиным в США должно быть, как минимум, полуфабрикат решения, чтобы дальше что-то дожимать и делать,

– объяснил он.

Между тем российский диктатор будет повышать ставки – кроме Украины он будет пытаться говорить о "перераспределении мира". Для Путина важна легитимизация Крыма, поэтому есть вероятность, что именно туда он пригласит будущего президента США.

"Для Путина важно получить легитимность на международной арене. Как раз встреча с Трампом ее может дать диктатору", – отметил политолог.

Интересно! Журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев высказал мнение о том, что Кремль понимает, что от Белого дома его ждет ультиматум. Поэтому сейчас Путин пытается напугать Трампа, чтобы не включать условие о присоединении Украины к НАТО.

Давидюк добавил, что Трамп может легко заставить Путина с ним встретиться, а именно перекрыть российский теневой флот. Даже, если будущий президент США не захочет делать это в контексте российско-украинской войны, есть другая причина – российские суда сильно загрязняют экологию, выливая мазута, топливо и нефть.