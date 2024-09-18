Трамп и Дуда могут обсудить войну в Украине во время встречи в США, – Reuters

Президент Польши Анджей Дуда и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп могут провести встречу на этой неделе в штате Пенсильвания. В частности, они планируют обсудить войну в Украине.

По словам польского чиновника, Дуда примет участие в открытии памятника Солидарности в Пенсильвании, куда также был приглашен Трамп. Об этом сообщают в Reuters.

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Что известно о встрече Трампа и Дуды

Если президент Трамп приедет, то, конечно, будет возможность обменяться несколькими словами и поговорить на важнейшие темы,

– сообщил источник издания.

Среди возможных тем для обсуждения между Дудой и Трампом – польско-американские отношения, безопасность Польши и война в Украине.

Журналисты отмечают, что такая встреча будет редким примером переговоров иностранного лидера с кандидатом в президенты США во время избирательной кампании.

К тому же Пенсильвания, где проживает значительное количество польско-американских граждан, является одним из ключевых штатов, где идет напряженная борьба за победу на президентских выборах в США, запланированных на 5 ноября.