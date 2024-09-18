За словами польського високопосадовця, Дуда візьме участь у відкритті пам'ятника Солідарності в Пенсільванії, куди також було запрошено Трампа. Про це повідомляють у Reuters.

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Що відомо про зустріч Трампа та Дуди

Якщо президент Трамп приїде, то, звичайно, буде можливість обмінятися кількома словами та поговорити на найважливіші теми,

– повідомило джерело видання.

Серед можливих тем для обговорення між Дудою та Трампом – польсько-американські відносини, безпека Польщі та війна в Україні.

Журналісти зазначають, що така зустріч буде рідкісним прикладом переговорів іноземного лідера з кандидатом у президенти США під час виборчої кампанії.

До того ж Пенсільванія, де проживає значна кількість польсько-американських громадян, є одним із ключових штатів, де триває напружена боротьба за перемогу на президентських виборах у США, запланованих на 5 листопада.