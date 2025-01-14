Это обеспечит длительный мир: союзники призвали инвестировать больше в украинскую оборонку

Европейские страны должны инвестировать больше в ВПК Украины. Такие заявления звучали от министров обороны группы "E5" в Варшаве.

Это может обеспечить длительный мир в будущем. О чем шла речь на встрече "E5" передает корреспондентка 24 Канала.

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О чем говорилось на встрече "E5"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что Киев имеет значительный потенциал в этой сфере. Впрочем, пока его недостаточно развили.

Такие возможности есть, они сегодня неиспользованы. Это может быть огромной поддержкой для Украины, которая ведет борьбу,

– сказал он.

В этом году украинское правительство планирует потратить значительную сумму на изготовление оружия. Ожидается, что инвестиции достигнут 35 миллиардов долларов, 17 из которых – из украинского бюджета. Глава Минобороны Германии Борис Писториус говорит, что такое решение имеет досрочный эффект, в частности в обеспечении устойчивого мира после завершения войны.

Борис Писториус отметил, что между Украиной и Европой есть удачные проекты кооперации по производству дронов и в IT сфере.

"С одной стороны мы финансируем Украину, но для нас это тоже выгода, потому что мы можем воспользоваться из украинских ноу-хау, которые улучшают производство продукции и это промышленное сотрудничество мы хотим расширить", – сказал Писториус.

Во время заседания под Варшавой министры ведущих коалиций по поддержке Украины утвердили дорожные карты сотрудничества до 2027 года. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который присоединился онлайн, союзники обсудили ключевые оборонные приоритеты Украины на 2025 год.

Встреча, состоявшаяся 13 января, стала второй в формате "Е5" – пяти европейских государств, которые больше всего инвестируют в оборону: Польши, Франции, Великобритании, Италии и Германии.

Напомним, о результатах встречи "E5" в Польше сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, чиновники обсудили и ключевые приоритеты обороны Украины на 2025 год: оружие для фронта, усиление ПВО и развитие оборонной промышленности.