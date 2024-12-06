Общение украинской делегации с командой Трампа –это позитивный сигнал, – Клочок

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа. Это очень позитивный сигнал.

Сегодня наше государство уже ведет разговоры с США о том, как может завершиться война в Украине, нарабатываются различные варианты. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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"Сам факт общения – это уже плюс. Мы можем зачислить это себе как тот факт, что администрация Трампа готова к общению с командой Президента Украины Владимира Зеленского. То, что такой визит состоялся – это очень хорошо", – сказал он.

Команда Трампа хочет усилить Украину

Валерий Клочок отметил, что общение Украины с командой Дональда Трампа будет иметь продолжение. После этой встречи были сверены позиции относительно потребности Украины и те перспективы, которые видит в развитии этих событий команда новоизбранного президента Штатов.

Кит Келлог, которого Трамп выбрал на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России, меняет свои позиции. Известно, что ранее он выступал против предоставления оружия для Украины.

Действительно сегодня мы можем делать предположения, даже формулировать вывод на основании заявлений, решений, которые приняты, что команда Трампа стремится усилить Украину,

– считает аналитик.

Встает очень важный вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Важно то, кто будет гарантировать нашему государству ненападение России впоследствии. Поэтому для украинцев важно получить достаточное количество систем ПВО, дальнобойной артиллерии, дальнобойных систем реактивно-залпового огня, крылатые ракеты, которые могут лететь на большие расстояния, большое количество беспилотников.

Мощная армия – это самая главная гарантия безопасности от нападения России. Тогда Россия будет понимать, что если снова решится напасть на Украину, то очень быстро "получит по зубам".

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" объяснил, что российские оккупанты имеют продвижение в Украине и развивают наступление, потому что знают, что в Украине недостаточно средств для сдерживания наступления живой силы. Вероятно, этот вопрос также обсуждали с командой Трампа.

Что известно о встрече

Издание Wall Street Journal написало, что Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа. В переговорах приняли участие будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, советник по национальной безопасности Майк Волтц и вице-президент Джей Ди Вэнс. По данным СМИ, переговоры сосредоточены на вопросах прекращения войны с Россией. Главная цель Киева – получить реальные гарантии безопасности, чтобы предотвратить повторение войны в будущем.

В CNN отмечают, что Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с Джей Ди Вэнсом и Майком Волтцем, а встречи с Китом Келлогом не было. Согласно обнародованной информации, разговор не касался потенциального мирного плана или урегулирования войны, которая сейчас продолжается в сложной фазе.