Чтобы не повторить трагедию в Грозе: о чем Зеленский просил у лидеров на саммите в Гранаде

В рамках саммита Европейского политического сообщества в Гранаде президент Зеленский встретился с лидерами европейских стран. Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, какова была ключевая тема этих разговоров.

5 октября пока в испанской Гранаде проходили встречи европейских руководителей, Россия ударила по кафе-магазину в Харьковской области, убив пол сотни человек. За словами министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, эта трагедия в очередной раз показала, что Украина нуждается в усилении своего воздушного пространства, передает 24 Канал.

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Основной приоритет – это ПВО

Дипломат подчеркнул, что ключевой темой переговоров Зеленского с его европейскими коллегами была ПВО.

На фоне трагедии, произошедшей в Купянске, очередной террористической атаки и гибели наших граждан, ключевая тема – это ПВО, зенитки, тяжелые системы, антидроновое оружие, средства РЭБ – все, что позволит нам предотвращать подобные трагедии и подавить способность россиян бомбить наши мирные города и села,

– подчеркнул Кулеба.

По словам министра, у президента есть конкретные договоренности по ПВО. У Украины будет больше таких средств.

Зеленский в Гранаде: о чем удалось договориться