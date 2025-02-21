Европейские министры обороны проведут экстренное заседание по Украине

Франция и Эстония проведут в понедельник встречу европейских министров обороны. Там обсудят, как усилить поддержку Украины.

Об этом сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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О чем будут говорить европейские министры обороны

К видеоконференции присоединятся около двенадцати представителей европейских стран, в частности из Великобритании, Германии, Италии и Польши, а также представители Европейского Союза и НАТО. Встреча происходит на фоне опасений относительно возможного сворачивания военной и финансовой помощи Украине со стороны США.

Кроме того, Вашингтон уже начал переговоры о возможном мирном урегулировании войны без привлечения Киева или европейских партнеров, что может существенно изменить архитектуру безопасности Европы на годы вперед.

Встреча министров обороны совпадает с визитом в Киев ряда европейских лидеров, включая президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В то же время в Брюсселе в этот же день состоится встреча министров иностранных дел ЕС.

На следующей неделе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер планируют посетить США для переговоров с Дональдом Трампом.