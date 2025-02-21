Про це повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Про що говоритимуть європейські міністри оборони

До відеоконференції долучаться близько дванадцяти представників європейських країн, зокрема з Великобританії, Німеччини, Італії та Польщі, а також представники Європейського Союзу та НАТО. Зустріч відбувається на тлі побоювань щодо можливого згортання військової та фінансової допомоги Україні з боку США.

Крім того, Вашингтон уже почав перемовини щодо можливого мирного врегулювання війни без залучення Києва чи європейських партнерів, що може суттєво змінити архітектуру безпеки Європи на роки вперед.

Зустріч міністрів оборони збігається з візитом до Києва низки європейських лідерів, включаючи президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Водночас у Брюсселі в цей же день відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Кейр Стармер планують відвідати США для переговорів із Дональдом Трампом.