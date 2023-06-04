Куда Гладков должен прийти, чтобы обсудить планы на Белгородщину с РДК: показываем на карте

Во время рейда в Белгородскую область военные из легиона "Свобода России" и РДК захватили в плен несколько российских военных. Добровольцы заявили, что готовы отпустить их в обмен на встречу с губернатором.

Щедрое предложение вернуть российских пленных в РДК сделали по случаю Троицы. Решение назвали "жестом доброй воли" и предложили губернатору Белгородской области Гладкову встретиться для разговора в Новой Таволжанке.

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Что известно о встрече между добровольцами и Гладковым

Представители РДК предложили обсудить ситуацию в регионе и будущее России 4 июня. Для этого губернатор Белгородщины должен лично и без оружия прибыть в Новую Таволжанку.

Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР (легион "Свобода России" – 24 Канал) и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так что проявите настоящее гражданское мужество!

– говорилось в сообщении добровольцев.

Прибыть в село Гладков должен до 17:00, в таком случае добровольцы передадут ему двух оккупантов.

Где расположен храм в Новой Таволжанке

Храм, о котором говорится в видеообращении Русского добровольческого корпуса, расположен на улице Харьковской, дом 1. Кроме храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе также есть и одноименная церковь, но бойцы РДК и "Свободы России" упоминали именно храм.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на карте

По дороге от Белгорода расстояние между храмом и областным центром составляет примерно 30 километров.

Как Гладков отреагировал на предложение

Но губернатор Белгородщины не слишком торопится согласиться на разговор: свое видеообращение к россиянам он начал тем, что назвал добровольцев "убийцами, негодяями и фашистами". Российских военных он уже заранее "похоронил" и заявил, что бойцы РДК скорее всего уже их убили.

На встречу он согласился, но назначил ее не в то время и не в том месте, о котором говорили в "Свободе России" и РДК. Сначала он заявил, что надеется, что все бойцы подразделений будут уничтожены, ведь от их рук якобы "ежедневно гибнет мирное население", а затем цинично добавил, что обещает военным безопасность, если они придут на место, выбранное им для встречи.

А Гладков ждет членов РДК на автомобильном пропускном пункте в Шебекино с 17:00 до 18:00. Ответ добровольцам он опубликовал в 16:54 – за шесть минут до времени, которое указали бойцы Русского добровольческого корпуса.

Где добровольцам предлагает встретиться Гладков

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