Куда Гладков должен прийти, чтобы обсудить планы на Белгородщину с РДК: показываем на карте
Источник:InformNapalm
Во время рейда в Белгородскую область военные из легиона "Свобода России" и РДК захватили в плен несколько российских военных. Добровольцы заявили, что готовы отпустить их в обмен на встречу с губернатором.
Щедрое предложение вернуть российских пленных в РДК сделали по случаю Троицы. Решение назвали "жестом доброй воли" и предложили губернатору Белгородской области Гладкову встретиться для разговора в Новой Таволжанке.
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Что известно о встрече между добровольцами и Гладковым
Представители РДК предложили обсудить ситуацию в регионе и будущее России 4 июня. Для этого губернатор Белгородщины должен лично и без оружия прибыть в Новую Таволжанку.
Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР (легион "Свобода России" – 24 Канал) и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так что проявите настоящее гражданское мужество!
– говорилось в сообщении добровольцев.
Прибыть в село Гладков должен до 17:00, в таком случае добровольцы передадут ему двух оккупантов.
Где расположен храм в Новой Таволжанке
Храм, о котором говорится в видеообращении Русского добровольческого корпуса, расположен на улице Харьковской, дом 1. Кроме храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе также есть и одноименная церковь, но бойцы РДК и "Свободы России" упоминали именно храм.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы на карте
По дороге от Белгорода расстояние между храмом и областным центром составляет примерно 30 километров.
Как Гладков отреагировал на предложение
Но губернатор Белгородщины не слишком торопится согласиться на разговор: свое видеообращение к россиянам он начал тем, что назвал добровольцев "убийцами, негодяями и фашистами". Российских военных он уже заранее "похоронил" и заявил, что бойцы РДК скорее всего уже их убили.
На встречу он согласился, но назначил ее не в то время и не в том месте, о котором говорили в "Свободе России" и РДК. Сначала он заявил, что надеется, что все бойцы подразделений будут уничтожены, ведь от их рук якобы "ежедневно гибнет мирное население", а затем цинично добавил, что обещает военным безопасность, если они придут на место, выбранное им для встречи.
А Гладков ждет членов РДК на автомобильном пропускном пункте в Шебекино с 17:00 до 18:00. Ответ добровольцам он опубликовал в 16:54 – за шесть минут до времени, которое указали бойцы Русского добровольческого корпуса.
Где добровольцам предлагает встретиться Гладков
Что известно о действиях добровольцев на Белгородщине: последние новости
- На Белгородщине продолжается "освобождение" территорий. По состоянию на 4 июня Российский добровольческий корпус и "Свобода России" продвинулись уже в пригород Шебекино. В качестве доказательства военные опубликовали видео с дрона. OSINT-журналисты проанализировали видео и подтвердили, что оно было действительно снято в пригороде Шебекино.
- Кроме того, бойцы РДК предложили предоставить гуманитарный коридор в Украину. Они получили много обращений от гражданских местных с просьбой эвакуировать их. Михаил Подоляк предварительно согласился с этой идеей.
- Желание российских гражданских бежать из Белгородщины не удивляет, ведь российские военные не слишком беспокоятся о возможных жертвах. Недавно они обстреляли Шебекино фосфорными снарядами, вероятно, из "Градов".