Встреча министров G20 в американской Атланте 30 октября началась без традиционной совместной фотосессии. Европейские дипломаты наотрез отказались фотографироваться вместе с Сергеем Лавровым.

Как сообщает немецкий телеканал ntv, дипломатический демарш стал скоординированным ответом европейских представителей на захватническую войну России против Украины. Организаторы отказались от проведения мероприятия непосредственно перед началом заседания, чтобы избежать публичного срыва протокольных процедур.

Европейский демарш на саммите в Атланте

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что никаких совместных фотографий европейских делегаций с российской стороной во время мероприятия не будет вообще.

Однозначно не будет "семейного фото", на котором наши европейские партнеры будут вместе с господином Лавровым,

– подчеркнул немецкий дипломат.

Он пояснил, что работа за общим столом переговоров необходима для обсуждения спорных вопросов, однако это не означает возвращения к нормальным отношениям с Москвой.

Мы должны решать спорные вопросы здесь, за этим столом. Именно поэтому эти переговоры важны. Но мы также не должны посылать неправильные визуальные сигналы,

– добавил Вадефуль.

Агентство Associated Press также сообщало, что американские организаторы сняли с повестки дня протокольную съемку после прямых предупреждений со стороны европейских партнеров. Два анонимных официальных лица из США отметили, что несколько министров угрожали демонстративно покинуть зал в случае появления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Российский чиновник прибыл в Соединенные Штаты для участия в рабочих заседаниях "двадцатки", несмотря на полное неприятие его присутствия большинством западных союзников.

Напомним, ранее Соединенные Штаты направили диктатору приглашение на декабрьский саммит "Группы двадцати" в Майами, где предполагалась его возможная встреча с Трампом. В Кремле ответили, что ценят приглашение, но окончательное решение о визите объявят позже.

Тем временем сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит.