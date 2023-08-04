Однако политолог-международник Руслан Осипенко отметил, что Реджеп Эрдоган имеет много рычагов влияния на Россию, которыми может выгодно для себя воспользоваться. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Может нажать на "болевые точки" Путина

Политолог уверен, что НАТО необходимо иметь канал общения с Путиным для того, чтобы решать определенные проблемы. В то же время, Турция проводит разумную политику.

После экономических ударов, которые Москва нанесла Анкаре, – приостановка действия зернового соглашения, с которого Турция имела выгоду, и отказ Путина предоставить возможность Турции стать газовым хабом России. После этих двух ударов Турция выкрутит из России все, что сможет,

– отметил Осипенко.

Эрдоган даже сможет вернуть Путина к продолжению зерновой сделки. Ведь Россия очень зависит от нескольких стран – Китая, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии и конечно Турции.

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"Эти страны помогают обходить санкции, поставлять импортные товары. Но Турция еще и в бассейне Черного моря является решающим союзником России, потому что контролирует Босфор и Дарданеллы и пропускает корабли с грузами, которые нужны россиянам. Если Анкара остановит хоть одно судно и как следует его проверит, Россия вообще потеряет возможность перевозить грузы по Черному морю", – подчеркнул политолог-международник.

В то же время, Турция имеет возможности нажать на другие "болевые точки" России – в Ливии, Сирии, на Кавказе, Центральной Азии. Ситуация для Москвы в этих регионах будет зависеть от того, как поведет себя Турция.

"Поэтому поддержка диалога Турции с Россией и на пользу НАТО, и Украине", – отметил Руслан Осипенко.

Важно! Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал разговор, который провел Эрдоган с Путиным, договорившись о встрече. В частности, после того, как Россия прекратила участие в зерновом соглашении и нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины. Подоляк назвал такое поведение Эрдогана "непонятным". Он отметил, что нельзя "позвонить человеку, который тебя публично унизил, и после этого договариваться о чем-то с ним дальше".

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