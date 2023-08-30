Эрдоган дважды подставил Путина: турецкий президент издевается над диктатором накануне встречи

Постоянные переносы даты и места встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана лишь указали на слабость позиций российского диктатора на международной арене. Турецкий президент не упустил случая подчеркнуть эту слабость тонкой дипломатической игрой.

Такой мнением с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что долгая эпопея по организации встречи руководителей двух стран была на руку Эрдогану.

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Эрдоган унижает Путина

7 августа турецкие СМИ сообщили, что встреча между Путиным и Эрдоганом должна пройти в последнюю неделю августа в Турции. Однако впоследствии встречу перенесли на 8 сентября в России, что вызвало волну обсуждений по поводу "невыездного" статуса кремлевского диктатора.

"Эрдоган дважды подставил Путина. Впервые – когда объявил, что встреча между ними состоится в Турции, а во второй – когда заявил, что "будет занят" на саммите G20 и Генассамблее ООН", – отметил Шейтельман.

Инициатива в проведении встречи публично поступала от Турции. Однако Россия ни разу официально не сообщала, что готовится именно заграничный визит Путина. Это позволяет предположить, что СМИ анонсировали визит диктатора в Турцию для того, чтобы показать миру неготовность российского вождя покидать свою страну.

Михаил Шейтельман об эпопее со встречей Путина и Эрдогана: смотрите видео

Вторая провокация со стороны Эрдогана произошла 21 августа, когда на пресс-конференции в Будапеште он отметил, что встретится с Путиным только "если будет такая возможность". Апеллируя к загруженности своего графика, турецкий президент "нечаянно" оговорился, что Путина не будет на саммите G20 в Индии, хотя его туда и приглашали.

На событиях такого масштаба, как саммит G20, встречи между лидерами стран крайне распространенной практикой. Так что встреча Эрдогана и Путина вполне могла бы состояться в Индии, если бы Путин поехал туда.

И уже через несколько дней Россия опубликовала заявление от имени Дмитрия Пескова о том, что кремлевский диктатор не поедет в Индию якобы из-за того, что все его время отнимает "специальная военная операция".

"Эрдоган единолично играет в эту игру против Путина, которому нет смысла уклоняться от встречи. Потому что для диктатора важно, чтобы к нему приезжали хоть какие-то мировые политики", – подчеркнул политтехнолог.

Зачем нужна встреча двух руководителей