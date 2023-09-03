Пытается быть миротворцем: какую игру ведет Эрдоган по поводу зерновой сделки и переговоров с Путиным

Реджеп Эрдоган встретится с Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи. Главная тема переговоров – зерновое соглашение. В этой истории турецкий лидер ведет свою игру, в которой будет лоббировать собственную выгоду.

Об этом 24 Каналу отметил генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Вероятно, могут быть два соглашения.

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Политика Эрдогана

Эрдоган может быть готов пойти на сотрудничество с Россией – лоббировать вопрос снятия санкций с компаний-поставщиков зерна и растительного масла и, возможно, частично с России. Но не вместо зернового соглашения с Украиной. Возможно, их будет два.

"Я думаю, будут существовать два зерновых соглашения. Мы разворачиваем его постоянно под гарантии партнеров и тех людей, которые выступили гарантами – те же ООН, Турция. Эрдоган пытается быть и миротворцем, что реально есть, но с другой стороны иметь и экономическую выгоду с зернового соглашения России, где он является посредником и имеет большие прибыли", – предположил генерал украинской армии.

Николай Маломуж о возможных переговорах Эрдогана по поводу зернового соглашения: смотреть видео

Россия получает зерно по одним ценам, а перепродает его по другим. Поэтому Турция будет работать в этой истории на себя, пытаясь урегулировать ее политически, считает Маломуж, но вместе с тем не торпедировать непосредственно Путина.

"Найти экономические рычаги в энергетике, а это "Турецкий поток", атомной энергетике – это станция, частично вооружение, зерно, туристы. То есть так идет модель сотрудничества. Он (Эрдоган – 24 Канал) за независимость Украины, суверенитет, возвращение Крыма – это все политически правильно. Но в реалиях он прагматично решает свои интересы", – добавил он.

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