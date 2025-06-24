В России уже напряглись: почему Келлог внезапно приехал к Лукашенко
- Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог встретился с Александром Лукашенко в Беларуси. Эта встреча явно не понравилась России.
- Известно, что разговор между Келлогом и Лукашенко длился более 6 часов.
- Политтехнолог Тарас Загородний объяснил, почему Келлог внезапно поехал в Беларусь.
Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог встретился с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко в Беларуси. Это довольно интересный ход от Соединенных Штатов.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что встреча Келлога и Лукашенко явно не понравилась России. Там уже напряглись.
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Почему Келлог поехал в Беларусь
Как отметил Загородний, Соединенные Штаты постепенно "обрезают щупальца", которые позволяют России влиять на чувствительные для американцев регионы. Они постепенно распыляют влияние диктатора Путина.
Уже известно, что разговор Лукашенко и Келлога длился 6 часов. Очевидно, что там затронули и войну в Украине, и взаимодействия Беларуси с Россией.
Вероятнее всего, были предупреждения для Лукашенко, чтобы он не рыпался. Соединенные Штаты поддержат его, если он будет отдаляться от Россиян. Явно говорили, чтобы не "баловался" разными войнами, нападениями на Европу и так далее. Думаю, что Лукашенко все понял. Он – бандит. Но не потерял рассудок за все годы у власти,
– отметил Загородний.
Сейчас Беларусь является едва ли не единственной страной, которая позволяет России чувствовать себя империей. Именно через нее Путин может, в частности, влиять на политику Европы.
Добавим, в сентябре 2025 года в Беларуси пройдут совместные с Россией военные учения "Запад-2025". Там уже говорили, что перенесут их вглубь своей территории, чтобы снизить напряжение. В свое время в Беларуси провели совместные внеплановые учения "Союзная решимость-2022" с 10 по 20 февраля 2022 года. Через четыре дня Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.