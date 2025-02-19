Россия пытается пролоббировать собственные интересы в США. Сейчас она уже предлагает присущие ей "взятки", маскируя их под дипломатию.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире 24 Канала отметил, что Россия стремилась к прямым переговорам с США по распределению сфер влияния. Однако после полномасштабного вторжения она потеряла эту возможность.

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Он добавил, что переговоры между США и Россией касались не только Украины.

Чего хочет Кремль

Вероятно, они обсуждали и вопрос снятия санкций, а также возможность возвращения определенных американских компаний, которые ранее добывали в России сланцевый газ и нефть. Например, Chevron работал в России до введения санкций.

Российские компании технологически не могут бурить так, как это делают западные. Поэтому они хотят вернуть иностранных инвесторов, предлагая им ресурсы. Это выглядит как определенная взятка со стороны России. Вся их дипломатия построена на подкупе: в Европе они "покупали" политиков газовыми контрактами, а теперь пытаются подкупить Запад, предлагая доступ к Арктике,

– сказал Андрей Коваленко.

Коваленко отметил, что сейчас для России ключевая задача – вернуть замороженные активы и хотя бы частично снять санкции. Это для нее действительно серьезная проблема, несмотря на то, что российская пропаганда внутри страны это отрицает. Однако даже Владимир Путин уже вынужден признавать экономические трудности.

Важно! Звонок Дональда Трампа военному преступнику Владимиру Путину вызвал осуждение со стороны западных партнеров Украины. Мировое сообщество резко отреагировало на их разговор 12 февраля о завершении войны, поскольку она создает серьезные угрозы безопасности Украины.

Почему США не вводят новый пакет санкций

"Отдельная когорта российских чиновников спасает Путина в условиях санкций, пытаясь хотя бы поддерживать систему в рабочем состоянии. Если бы этих чиновников убрали, режим очень быстро завалился бы", – отметил Коваленко.

Он отметил, что санкции – это один из ключевых приоритетов для Запада. Тем более, что Евросоюз их усиливает. В то же время после Джо Байдена США не ввели ни одного нового пакета санкций. Вероятно, это может стать инструментом давления Вашингтона на Россию во время возможных переговоров.