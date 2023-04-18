Встреча Ли Шинфу и Путина вряд ли расширила сферу российско-китайского сотрудничества, – ISW

16 апреля министр обороны Китая Ли Шинфу встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он пообещал укреплять военные обмены и сотрудничество между Россией и Китаем.

Тогда Ли заявил, что прибыл в Москву для выполнения соглашения Си Цзиньпина с Путиным и заявил, что российско-китайские отношения "уже вступили в новую эру". Об этом пишут в американском Институте изучения войны.

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Встреча Ли Шинфу и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества

Ранее ISW оценивало, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем во время визита Си в Москву, и, вероятно, встреча Ли и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества.

Во время визита Ли Путин продолжал пытаться представить Россию как равноправного оборонного партнера Китая и тихоокеанского военно-морского государства.

14 апреля ISW оценила, что проверки боеготовности российского Тихоокеанского флота, вероятно, преследуют цель сигнализировать Китаю о том, что Россия поддерживает цели Китая в сфере безопасности в Тихом океане, особенно накануне встречи G7 в Японии с 19 по 21 мая.

Что известно о встрече Ли Шинфу и Путина