Встреча Ли Шинфу и Путина вряд ли расширила сферу российско-китайского сотрудничества, – ISW
Источник:ISW
16 апреля министр обороны Китая Ли Шинфу встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он пообещал укреплять военные обмены и сотрудничество между Россией и Китаем.
Тогда Ли заявил, что прибыл в Москву для выполнения соглашения Си Цзиньпина с Путиным и заявил, что российско-китайские отношения "уже вступили в новую эру". Об этом пишут в американском Институте изучения войны.
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Встреча Ли Шинфу и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества
Ранее ISW оценивало, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем во время визита Си в Москву, и, вероятно, встреча Ли и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества.
Во время визита Ли Путин продолжал пытаться представить Россию как равноправного оборонного партнера Китая и тихоокеанского военно-морского государства.
14 апреля ISW оценила, что проверки боеготовности российского Тихоокеанского флота, вероятно, преследуют цель сигнализировать Китаю о том, что Россия поддерживает цели Китая в сфере безопасности в Тихом океане, особенно накануне встречи G7 в Японии с 19 по 21 мая.
Что известно о встрече Ли Шинфу и Путина
- 16 апреля в Москву с визитом прибыл министр обороны Китая Ли Шинфу. В Кремле он встретился с диктатором Владимиром Путиным и его муртадом Сергеем Шойгу.
- Министр обороны Китая заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина "развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности".
- Путин заявил, что "военное сотрудничество России и Китая – одно из важнейших направлений, укрепляющее стратегические отношения двух стран".
- Эксперты считают, что страна-агрессорка ценна для Китая, как минимум, своим ядерным потенциалом.