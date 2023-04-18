Тоді Лі заявив, що він прибув до Москви для виконання угоди Сі Цзіньпіна з Путіним і заявив, що російсько-китайські відносини "вже вступили в нову еру". Про це пишуть в американському Інституті вивчення війни.

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Зустріч Лі Шінфу та Путіна не розширила сферу російсько-китайської співпраці

Раніше ISW оцінювало, що Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм під час візиту Сі до Москви, і ймовірно, що зустріч Лі та Путіна не розширила сферу російсько-китайської співпраці.

Під час візиту Лі Путін продовжував намагатися представити Росію як рівноправного оборонного партнера Китаю та тихоокеанської військово-морської держави.

14 квітня ISW оцінила, що перевірки боєготовності російського Тихоокеанського флоту, ймовірно, мають на меті сигналізувати Китаю про те, що Росія підтримує цілі Китаю у сфері безпеки в Тихому океані, особливо напередодні зустрічі G7 в Японії з 19 по 21 травня.

Що відомо про зустріч Лі Шінфу та Путіна