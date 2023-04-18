Про це 24 Каналу заявив кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. Однак, з іншого боку, якщо візит нового міністра оборони Китаю відбувся, то це певний сигнал.

До теми Путін зустрівся з главою Міноборони Китаю: яку гру веде Пекін і Москва

"Що Китай продовжує сприймати Росію як свого основного військового союзника. У цьому ні в кого, в принципі, не було сумнівів", – заявив він.

Країна-агресорка цінна для Китаю, як мінімум, своїм ядерним потенціалом.

"Який, за різними оцінками, або аналогічний американському, аби навіть чимось досі його перевищує, поки частина цієї радянської зброї остаточно ще не застаріла", – наголосив Преображенський.

Він додав, що варто пам'ятати про те, що питання планування, так само як і в самій Росії, ухвалює не міністр оборони, а відповідний комітет Комуністичної партії Китаю та Генштаб.

"Відповідно, про питання військового планування під час цього візиту серйозно не мовиться", – зазначив кандидат політичних наук.

Що відомо про візит міністра оборони Китаю до Москви: дивіться відео

Оцінка Китаєм

На його думку, китайці намагаються оцінити, наскільки великі втрати російської армії й наскільки вона ослабла. Натомість Росія намагається продемонструвати, що вона залишається нібито "ефективним союзником".

Мовляв, не дарма просто перед візитом міністра оборони КНР раптово розпочалися навчання Тихоокеанського флоту. Вони, ймовірно, мали продемонструвати китайцям, які уважно спостерігають за будь-якими діями російської армії у своєму прикордонні, що вона залишається начебто "доволі серйозною силою".

"І може надати їм, якщо буде потреба, вагому підтримку або, як мінімум, заблокувати, скувати додаткові сили Японії, США чи ще когось, на випадок початку прямої війни в регіоні", – зазначив експерт з Центральної та Східної Європи.

"Застарілі каструлі"

Якщо казати про перевірку Тихоокеанського флоту, то раніше посол України в Японії Сергій Корсунський заявляв, що керівництву ВМС Японії смішно дивитися на "застарілі каструлі", які росіяни називають "флотом".

Іван Преображенський вважає, що тут питання в тому, як ця ніби "військова міць" розглядається Китаєм. Він припускає, що мовиться не про те, щоби країна-агресорка брала участь у військових діях.

"Росія, найімовірніше, на це не погодиться", – зауважив він.

На думку кандидата політичних наук, цілком реалістичною може бути ситуація щодо сковування певних сил. Адже російські кораблі можуть десь просто стати, когось кудись не пропускати.

Вони можуть кудись підійти, тим самим незалежно від того, наскільки серйозно їх оцінюють, доведеться тримати певний контингент військ на випадок, якщо Росія перейде до прямої військової підтримки Китаю,

– наголосив він.

Експерт з Центральної та Східної Європи вважає, що це в будь-якому випадку може допомогти китайцям і зменшить кількість військових сил, які їм протистоять.

Що відомо про візит міністра оборони КНР до Москви