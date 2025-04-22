Трамп может готовить один трюк: политтехнолог очертил вероятный сценарий встречи в Лондоне

В Великобритании 23 апреля за столом переговоров встретятся представители Украины, США, Франции и Великобритании. Вряд ли во время встречи будет подниматься вопрос признания Крыма российским или же будут обсуждаться перспективы вступления Украины в НАТО.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, напомнив, что относительно Крыма украинское военно-политическое руководство и участники переговоров в Париже еще неделю назад заявили, что вопрос не поднимался. Поэтому сложно поверить, что на этот раз американцы начнут говорить, чтобы Украина подписала отказ от него.

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О чем вероятно будут говорить в Лондоне?

Политтехнолог считает, что в Лондоне украинцы, американцы, европейцы будут обсуждать вопрос о статусе других оккупированных украинских территорий, а также полномочий иностранных миротворцев, которые могут прибыть в Украину после завершения боевых действий.

"Обратите внимание, что об этом Украина не может договориться с американцами, не с россиянами. Те еще вообще не начинали разговаривать. Поэтому, мне кажется, еще мы очень далеки от этого всего", – считает Шейтельман.

Что мог замыслить Трамп?

По его мнению, не факт, что встреча в Лондоне пройдет спокойно. По его словам, он ожидает сенсации и предположил, что вечером 23 апреля может разразиться скандал по результатам переговоров. Например, по словам Шейтельмана, американская делегация может покинуть переговорный зал и обвинить Европу в невозможности договориться.

У меня есть опасения, что Трамп готовит почву для очень простого трюка, который заключается в том, что ему нужно на кого-то переложить вину за то, что у него не получилось (завершить быстро войну – 24 Канал),

– озвучил Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что у американского лидера не получилось это сделать ни за обещанные им 24 часа, ни теперь не получится за 100 дней его пребывания на посту президента.

"Через сутки с него не было кому спрашивать, а через 100 дней есть – все спросят у него, где его мирное соглашение по Украине. Он скажет: "Вот посмотрите, эти англичане или украинцы отказались от чего-то, встали и ушли". Поэтому завтра может быть театральный показательный демарш", – спрогнозировал Шейтельман.

Отметим, что экс-министр МИД Украины Владимир Огрызко считает, что если представители Украины и Европы во время встречи с американцами смогут убедить их в том, что стоит учитывать интересы безопасности ЕС и нашего государства, тогда в Москве вероятно откажутся от предложений, которые завтра могут подготовить стороны. Он также предположил, на что надеется Путин.