Об этом сообщил Дмитрий Лубинец.
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Как прошла встреча с Лантратовой?
По словам Лубинца, основной целью встречи было продолжение всех положительных наработок, которых ранее уже удалось достичь во время переговоров.
Также Уполномоченные по правам человека в Украине и России договорились о:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- верификации и возвращении военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц;
- передаче писем и пакетов от военнопленных;
- взаимных посещениях и проверке условий содержания;
- работу над воссоединением семей;
- установление судьбы лиц, пропавших без вести.
Отдельно договорились провести верификацию всех имеющихся списков по военнопленным и гражданским лицам, которые находятся в неволе,
– заявил Лубинец.
Первым результатом договоренностей стало возвращение в Украину пяти граждан. При содействии МККК также удалось воссоединить три семьи.
Среди возвращенных была 74-летняя женщина, которую ранее депортировали из Мариуполя в Россию. Она находится в тяжелом состоянии и вскоре увидится со своей дочерью в Украине.
Лубинец отметил, что возлагает большие надежды на то, что этот канал коммуникации будет работать и в дальнейшем и добавил, что без диалога невозможно будет возвращать людей домой.
Что известно об обмене военнопленных 5 июня?
Украина в пятницу, 5 июня, провела 75-й обмен пленными с российской стороной, в рамках которого домой вернулись 185 военнослужащих, которые обороняли страну на разных направлениях.
Домой вернулись представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций и Военной службы правопорядка. Также среди них – бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.
Генерал Денис "Редис" Прокопенко сообщил, что во время обмена домой также удалось вернуть 33 бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов". Из них освободили только 2 бойцов, которые защищали Мариуполь. Он отметил, что каждый день, который его собратья проводят в российских тюрьмах, угрожает их жизнью.