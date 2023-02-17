Лукашенко хотел подлизаться к Путину, но дал посыл на развал ОДКБ, – Жданов

Россия отчаянно ищет эффективных союзников в войне с Украиной. Однако даже Беларусь не готова принять ее предложения и будет до последнего балансировать между собственной выгодой и немилостью России.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он убежден, что Кремль хочет лишить Беларусь субъектности и присоединить ее к территории России.

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17 февраля проходит встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сообщалось, что там будут обсуждаться вопросы безопасности и союзного государства.

"То есть Путин пытается дожать Лукашенко подписать согласование о вступлении Беларуси в союзное государство. Фактически присоединение Беларуси к России и ликвидацию Беларуси как субъекта международного права", – отметил военный эксперт.

Он убежден, что Лукашенко все же не согласится и как всегда будет кучу отговорок и контраргументов.

Жданов о встрече Лукашенко и Путина: смотреть видео

Заявления Лукашенко

На днях Лукашенко заявил, что каждая страна, входящая в Организацию Договора о коллективной безопасности, должна определиться. То есть либо вступить в войну на стороне России, а второе "или" не было озвучено.

Или по принципу "спасись, кто может" быстро выходить из ОДКБ. Фактически мне кажется, что Лукашенко дал посыл на развал этой организации,

– добавил Жданов.

Хотя, заметил говорящий, Лукашенко имел целью искренне "подлизаться" к Путину, мол, он уже за него агитирует. Самопровозглашенный президент Беларуси четко подчеркнул, что он не вступит в войну с Украиной до тех пор, пока вражеский солдат не переступит территории Беларуси и не начнет убивать "его людей".

Жданов заметил важный акцент в этой риторике. Ведь Лукашенко не сказал о белорусских гражданах, зато говорил о "его людях". Похоже, что Лукашенко считает граждан Беларуси своими крепостными.

Также Лукашенко заявил, что вторжение российских войск в Украину с территории Беларуси было отнюдь не вторжением, а защитной реакцией со стороны России. Потому что, видите ли, Украина не захотела с Россией договариваться по "Минску-2" и не составила свой суверенитет перед Россией, сообщил Жданов.

Россия вербует белорусов

Белорусская оппозиция сообщила, что Лукашенко снова разрешил Путину вербовать белорусов. Очевидно, что собственного ресурса России не хватает и она собирает его где угодно, подчеркнул Жданов.

Также он сообщил, что российским мобилизованным в январе – феврале 2023 года выдают уже использованные каски и бронежилеты образца 1955 года.

Встреча Путина и Лукашенко 17 февраля: что известно