Никаких угроз, кроме Лукашенко, нет, – политолог о просьбе диктатора Беларуси к Шойгу
Белорусский диктатор Александр Лукашенко попросил у министра обороны России Сергея Шойгу гарантию безопасности для Беларуси. Правда, он не осознает, что наибольшей опасностью для страны есть он сам и российская армия.
Об этом 24 Каналу заявил политолог Валентин Гладких. Он добавил, что российская армия в Беларуси нужна только самому Лукашенко, чтобы оберегать режим.
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Российская армия нужна только Лукашенко
По его словам, сегодня Беларусь действует в соответствии с интересами России и амбициями Путина. Страна предоставляет русским войскам оружие, территорию и полигоны. Единственное, что еще не успел сделать Лукашенко – втянуть белорусскую армию прямиком в конфликт.
"Это все рафинированный бред. Он говорит лишь то, что от него хотят услышать. Никаких угроз, кроме Лукашенко и России, для Беларуси нет. Лукашенко, как и Путин, до сих пор не может понять одну простую истину - Советский Союз развалился, хотя никто не нападал на него. Такая же судьба ждет путинскую Россию - никто на нее не будет нападать, она развалится сама, вследствие внутренних проблем", – подчеркнул Гладких.
Валентин Гладких о встрече Лукашенко и Шойгу: смотреть видео
Политолог добавил, что Лукашенко следует опасаться с желанием, ведь увеличение российского контингента на территории страны только приведет к росту уровня преступности. Российская армия и сейчас занимается в Беларуси привычными для нее делами: изнасилование, разбои и т.д.
Это звучит забавно, что российские войска в Беларуси "защищают страну". Единственное, что они защищают – это режим Лукашенко. Ибо без россиян, он вряд ли бы продержался так долго у власти,
– добавил Гладких.
Лукашенко принял Шойгу в Беларуси: главное
- 10 апреля министр обороны России Сергей Шойгу встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
- Во время встречи Лукашенко начал сетовать, что страны Запада не выполняют условия Будапештского меморандума по Беларуси в обмен на ядерное разоружение.
- Также он попросил Шойгу, чтобы Россия в случае агрессии защищала Беларусь.