"Защищать как часть территории России": на что намекал Лукашенко в разговоре с Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу 10 апреля прибыл в Беларусь, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Разговор был посвящен обсуждению гарантий безопасности для Беларуси.

Речь шла о том, что Россия должна защищать Беларусь, "как часть собственной территории", в том числе и с возможностью применения ядерного оружия. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Политтехнолог напомнил, недавно Лукашенко приезжал в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. В этом контексте интересны заявления Лукашенко, что нынешних гарантий безопасности для него недостаточно, их нужно пересмотреть. Россия должна дать такие гарантии, чтобы защищать Беларусь "как свою собственную территорию".

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Заметим, если России что-то угрожает и на нее кто-то нападает, она имеет право применять ядерное оружие.

Поэтому, если рассматривать Беларусь как собственную территорию России, то простыми словами перевести заявления Лукашенко можно так: ему нужны такие гарантии, чтобы в случае агрессии в сторону Белоруссии Россия имела право применить ядерное оружие против того, кто на Беларусь нападает,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Ведь, по словам Лукашенко, на него постоянно нападают то НАТО, то Польша, то Украина и все остальное.

Кроме того, эксперт считает, что подобные заявления Лукашенко указывают на его большой страх. Ядерные гарантии нужны, потому что белорусский фюрер понимает, что скоро за ним придут.

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