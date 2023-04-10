Лукашенко попросил у Шойгу защиты: чего боится белорусский диктатор

Министр обороны России Сергей Шойгу 10 апреля прибыл в Беларусь на встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Диктатор попросил у Шойгу защиты, потому что боится, что Запад проведет демократизацию Беларуси.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, Лукашенко намекает, что рано или поздно Россия поглотит или даже аннексирует Беларусь.

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Лукашенко боится демократической Беларуси

Левин отметил, что Лукашенко боится, что на каком-то этапе Запад сможет сделать Беларусь демократическим государством. Он подчеркнул, что у белорусского диктатора нет ядерного оружия.

Военный эксперт убежден, что Россия окончательно поглотит Беларусь или даже аннексирует ее, на что намекает сам Лукашенко. Пока Кремль не спешит этого делать, а выполняет другие задачи, потому что знает, что Беларусь никуда не уйдет.

Лукашенко заявляет, что после него президентов не будет. Он намекает, что в субъектах России нет президентов. Потом он говорит, что нужно защитить его, просит ядерное оружие. Это сигнал, что Беларусь будет аннексирована Россией. Конечно, если не случятся сценарии, которые мы не можем спрогнозировать,

– подчеркнул офицер.

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