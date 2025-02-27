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24 Канал Новости Украины "Тщетная трата времени": Макрон не смог убедить Трампа предоставить Украине гарантии безопасности
27 февраля, 11:53
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"Тщетная трата времени": Макрон не смог убедить Трампа предоставить Украине гарантии безопасности

Сергей Попович

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог получить четких заверений от Дональда Трампа относительно гарантий безопасности для Украины во время своего визита в Вашингтон 24 февраля. Это вызвало беспокойство в Европейском Союзе.

О беспокойстве в Европе рассказали дипломаты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Европа озабочена отсутствием ясности

По данным источников издания, 26 февраля на экстренной видеоконференции Макрон проинформировал европейских лидеров об итогах переговоров в США. Он отметил, что Трамп не предоставил никаких конкретных обещаний по механизму безопасности для Украины.

Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется,
– цитирует Politico одного из дипломатов.

В то же время в ЕС напомнили, что, несмотря на переговоры США и России по завершению войны, европейские столицы, в том числе Париж и Лондон, рассматривают возможность организации миротворческой миссии в Украине.

Гарантии, которые могли бы сделать невозможным новое нападение России, остаются одним из ключевых вопросов. Однако Трамп до сих пор не озвучил конкретную позицию, несмотря на это, что в ближайшее время может быть подписано соглашение о полезных ископаемых.

Это была пустая трата времени,
– заявил высокопоставленный чиновник ЕС по поводу визита Макрона в Белый дом.

Администрация Трампа дала понять, что США не планируют разворачивать войска в Украине, однако в Европе надеются на другие формы поддержки– в частности, противовоздушную оборону, военную логистику и разведданные.

Из-за неопределенности американской позиции ЕС пытается выработать общую стратегию. В воскресенье в Лондоне запланирована встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с лидерами ЕС, в ходе которой обсудят вопросы безопасности и обороны. Стармер также посетит Белый дом.

6 марта состоится заседание Европейского совета, а также рассматривается возможность назначения специального представителя ЕС для участия в будущих мирных переговорах.

Однако Трамп пока не выразил заинтересованности в привлечении европейцев к диалогу с Россией., что только усиливает напряженность между сторонами.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры подпишут соглашение о редкоземельных полезных ископаемых. Зеленский постарается понять, или планируют продолжать поддержку Украины и какую помощь могут оказать.