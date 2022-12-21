Надеется на сдержанность: Си Цзиньпин назвал войну России против Украины "кризисом"

Президент Китая Си Цзиньпин 21 декабря встретился с заместителем председателя совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Во время разговора он назвал войну в Украине "кризисом".

Накануне глава Китая призвал не затягивать войну в Украине. Поскольку затягивание не идет на пользу ни Украине, ни России.

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Си Цзиньпин назвал войну в Украине "кризисом"

Глава КНР во время встречи с Медведевым назвал развязанную Россией полномасштабную войну против Украины "кризисом".

Что касается кризиса в Украине, Китай определяет свою позицию и политику, исходя из сути вопроса, придерживается объективности и справедливости и активно способствует мирным переговорам. Надеемся, что соответствующие стороны будут оставаться рациональными и проявлять сдержанность, осуществлять всесторонний диалог и решать общие проблемы безопасности политическими средствами.

– заявил Си Цзиньпин.

Раньше он говорил, что решение войны в Украине политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии. Лидер Китая подчеркнул, что "необходимо избежать эскалации и расширения кризиса".

В то же время Си Цзиньпин призвал содействовать завершению войны в Украине не путем дополнительного давления на Россию, а склонением Украины к переговорному процессу.

Визит Медведева в Китай: что известно

Дмитрий Медведев встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в государственной резиденции в Пекине. Заместитель председателя Совбеза России передал ему "послание" от Путина.

По словам Медведева, во время встречи обсуждали: