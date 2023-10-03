Очень важный сигнал для России: на что указывает встреча глав МИД ЕС в Киеве

В Киеве прошла историческая встреча министров иностранных дел ЕС в преддверии саммита в Гранаде. Страны Европейского союза обсуждали санкции против России, помощь Украине и дальнейшее расширение организации.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его мнению, приезд министров ЕС в Киев свидетельствует о решительности Запада в поддержке украинской евроинтеграции.

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Значение встречи в Киеве

Европейский союз провел первую в истории встречу своих министров иностранных дел за пределами стран-членов. На ней чиновники обсудили предоставление Украине 5 млрд пакета помощи и 12 пакет санкций в преддверии следующего саммита ЕС.

"Этой встречей в Киеве Европейский союз свидетельствует, что Украина обязательно станет его частью. Это очень важный сигнал для России, которая панически этого боится", – убежден политический эксперт.

Валерий Клочок о встрече министров ЕС в Киеве: смотрите видео

Встреча министров в Киеве – свидетельство того, что будущее Украины – на Западе, а не в российской сфере влияния. Конечно, перед нашим государством на этом пути будет стоять еще целый ряд испытаний, но мы делаем все возможное, чтобы преодолеть врага.

Агрессор не может не понимать, что Украина для него потеряна. Это стало принципиальным вопросом для Запада, и потому никто Украину просто так не "сдаст",

– подчеркнул Клочко.

Также на этом этапе украинско-европейских отношений важна инвестиционная привлекательность нашего государства. Это поможет нашим партнерам не только кредитовать Украину, но и вкладывать в нее средства для получения прибыли.

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