Зеленский резко отреагировал на объятия Моди и Путина в день обстрелов

Накануне премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным, где они обменялись пылкими объятиями. И произошло это именно тогда, когда Россия массированно обстреляла сразу несколько областей Украины.

Так, это произошло во время обстрела детской больницы "Охматдет" и другой гражданской инфраструктуры, которую враг стремился уничтожить. Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети "Х" отреагировал на такие действия представителя Индии.

Смотрите также Заставляли воевать против Украины: Путин и Моди договорились о возвращении на родину индийцев

Зеленский высказался о встрече Моди и Путина

Украинский лидер отметил, что российская ракета попала в крупнейшую детскую больницу Украины, нацелившись на маленьких онкобольных. В то же время многие были попросту похоронены под завалами.

Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что в Украине в результате жестокого ракетного удара России погибли 37 человек, трое из которых – дети, по меньшей мере 170 человек получили ранения, в том числе 13 детей.

Известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за 5 лет приехал в Россию, вечером 8 июля, и осмотрел резиденцию Путина под Москвой накануне официальных переговоров в Кремле, которые состоятся уже 9 июля.

СМИ писали, что Моди своим визитом он хочет показать Путину, что Индия заинтересована в поддержке хороших отношений с Кремлем. Он хочет проверить, или западные санкции "не слишком сильно сжимают российскую шею".