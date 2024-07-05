В Кремле рассказали, передавал ли Орбан Путину "послание от Зеленского"

После посещения Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Россию, чтобы встретиться с Путиным. В Кремле рассказали о деталях встречи.

Она состоялась в пятницу, 5 июля. Путинские приспешники рассказали, передавал ли Орбан передавал ли Орбан российскому диктатору послание от президента Зеленского.

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Орбан не передавал Путину послание от Зеленского

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах между Россией и Венгрией украинский вопрос был среди основных.

Впрочем, по его словам, никаких слов президента Украины Орбан российскому диктатору якобы не передавал.

Орбан не передавал Путину послание от Зеленского,

– отметил Ушаков российским СМИ.

К слову, в МИД Украины отметили, что поездка венгерской стороны в Россию осуществлена без согласования или координации с Украиной.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", – сказали в ведомстве.

Впрочем, несмотря на посещение премьера Венгрии Москвы, украинская сторона настроена на дальнейшее сотрудничество по результатам визита Орбана в Киев.