Дипломатический "талант" Трампа известен: мог ли он инициировать "миротворческие" вояжи Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил ряд зарубежных поездок. Сначала он встретился с Владимиром Зеленским, далее с российским диктатором Владимиром Путиным, посетил Китай, а в конце отправился в США к Дональду Трампу.

Неудивительно, что Орбан решил встретиться именно с Трампом, а не с Джо Байденом. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что у политиков даже похожие лозунги и вполне вероятно Трамп мог сам инициировать визит.

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"Не слишком сильный переговорщик"

Не стоит верить, что Трамп сможет легко вести переговоры с Путиным и о чем-то договориться. Для него главное – это бизнес и деньги, поэтому именно по таким принципам он общается с другими.

Весь дипломатический "талант" Трампа мы видели во время его коммуникации с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На эту встречу возлагали большие надежды, но вместо этого отношения между странами только ухудшились. Корейская ядерная программа была усилена, а Трамп еще и рассорился с Южной Кореей,

– вспомнил политолог.

Поэтому в ситуации с якобы "мирными" поездками Орбана в Россию, не стоит исключать, что эти политические ходы были согласованы или даже инициированы Трампом. Он мог думать, что легко уладить ситуацию.

Сейчас Орбан сидит на двух стульях и до конца не осознает, что делает. Он надеется, что сможет маневрировать между различными политиками, но так не работает. К тому же в ЕС его никто не уполномочивал на такие визиты.

Так что, вряд ли европейские политики поддерживают действия венгерского премьера. Более того, Владимир Зеленский заявил, что также не знал, куда после Киева поедет Орбан и о чем будет говорить с Путиным.

Поэтому последствия для него могут быть катастрофическими, а единственной надеждой останется надеяться на победу Трампа. Потому что так он получит сильного "покровителя",

– подчеркнул Максим Несвитайлов.