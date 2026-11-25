Четырехсторонняя рабочая встреча по вопросу прекращения войны с участием Украины, США, Европы и России может состояться до Рождества. Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает реалистичным привлечение европейских партнеров.

Соответствующее заявление чиновник сделал во время общения с журналистами на публичном мероприятии "Диалог во имя единства", сообщает "Новости.LIVE".

Что именно сказал Буданов о переговорах?

"Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реально", – отметил Кирилл Буданов, оценивая вероятность привлечения европейской стороны к переговорному процессу.

Определяя возможную дату переговоров в период до Рождества, генерал, очевидно, имел в виду 25 декабря, ведь с 2023 года в Украине официально и массово празднуют Рождество Христово именно в этот день.

Комментируя будущий состав делегаций, глава Офиса президента подчеркнул, что персоналии имеют второстепенное значение.

По его словам, гораздо более важным фактором является непосредственное содержание повестки дня и круг вопросов, которые стороны будут поднимать в ходе переговоров.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина сделала очень многое, чтобы привлечь Европу к переговорам.

Ждем от американской стороны на дату новой встречи, которая должна быть уже четырехсторонней,

– написал глава государства.

Подготовка консультаций и согласование позиций

Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина готова провести четырехстороннюю встречу по вопросу завершения войны безотлагательно.

Владимир Зеленский во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО подчеркнул, что Киев стремится выйти на дипломатический контакт значительно раньше рождественских праздников.

Напомним, ранее мы писали, что определение даты и повестки дня четырехсторонних переговоров напрямую зависит от американской стороны, которая согласовывает позиции с союзниками.