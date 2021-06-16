Политическая взаимовыгода: Путин и Байден могли договориться о поведении

Владимир Путин и Джо Байден встретились 16 июня в Женеве. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что они могли договориться об определенном политическом поведении на мировой арене.

Бывший депутат предположил, что таким образом президент США и глава Кремля могли прийти к согласию, чтобы обоим было комфортно. Однако не скажется ли это на отношениях с другими странами – неизвестно.

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"Я думаю, что они по меньшей мере сделали базовую договоренность. Путин пообещал вести себя прилично на мировой арене – никого не отравлять, не взрывать – а в обмен США обещают не вмешиваться во внутриполитический процесс России", – пояснил Пономарев.

По словам бывшего депутата Госдумы, президенты еще перед встречей заявляли, что намерены договориться о новых правилах игры. Байден на пресс-конференции сказал, что надо подождать 3 – 6 месяцев, чтобы понять все.

То есть дается испытательный срок. Если в течение этого времени ничего не будет происходить, то эта договоренность работает,

– подчеркнул Пономарев.

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