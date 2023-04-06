У Путина все выходит из-под контроля: в его встрече с гауляйтерами есть показательный момент

Диктатор Владимир Путин собрал в Москве гауляйтеров временно оккупированных областей Украины. Там был ряд интересных деталей, демонстрирующих, что в России все идет не по плану.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, встреча точно оказалась неудачной. Даже по фотографиям со встречи можно увидеть, что собравшиеся слабо верили в то, что рассказывал Путин.

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Зачем Путин собирал гауляйтеров в Москве

Как отметил Тизенгаузен, есть ряд моментов этой встречи, на которые обязательно нужно обратить внимание. Диктатор точно хотел продемонстрировать, что он не собирается кидать временно оккупированные территории. Тем не менее он так и не называл все это "территорией России", хотя в прошлом году помпезно рассказывал о "новых землях".

Есть несколько моментов, почему он их собирал. В первую очередь, он пытался продемонстрировать, что не собирается кидать эти территории. При этом он называет эти территории аббревиатурами, а не новыми "российскими субъектами". Не приучает себя к этому,

– отметил Тизенгаузен.

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Очевидно, что российский диктатор пытался заверить, что вся ситуация находится под его контролем. Хотя регулярные ликвидации разных коллаборантов на оккупированных территориях Украины и в Россие демонстрируют, что все идет не по плану. Путин даже заикнулся, что нужно лучше бороться с партизанами.

Пытался показать, что все под контролем. Но, судя по лицам, даже собравшиеся там не сильно верили его словам,

– считает Тизенгаузен.

Встреча Путина с гауляйтерами: коротко