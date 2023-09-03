Встреча Путина с Эрдоганом: российский диктатор хочет поставить ряд требований

Реджеп Эрдоган вместе с Владимиром Путиным будут обсуждать зерновое соглашение и обмен военнопленными. Известно, что турецкий лидер отправится в Сочи в понедельник, 4 сентября.

На встрече с Эрдоганом Владимир Путин будет отстаивать собственные интересы, прежде всего касающиеся зерновой сделки. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артём Бронжуков.

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Зерновая сделка выгодна всем

На фоне этой встречи появились также новости о новых предложениях ООН по возобновлению зернового соглашения. В частности, они подразумевают подключение Россельхозбанка к SWIFT и размораживание активов российской компании.

Кроме того, есть информация, что возобновление зернового соглашения в прежнем формате по итогам переговоров Эрдогана и Путина крайне малы.

Путин понимает, что это (зерновое соглашение – 24 Канал) один из немногих оставшихся инструментов, чтобы манипулировать и продвигать нарративы и идеи, выгодные ему же. Подключение российского банка к SWIFT – это будет показательная история на политической арене, где Путину удастся продвинуть свое решение,

– отметил Артем Бронжуков.

Речь даже не о финансовом контексте, но об эффективности санкций в политике умиротворения российского диктатора. Это ненасильственный инструмент Запада, которым пытаются усмирить амбиции Путина по поводу вторжения в Украину.

"Очевидно, что он потребует для себя много вещей и уступок. Это не только о SWIFT, но и всеобъемлющая история по турецкой помощи в обходе санкций. То есть, более комплексное содействие тому, чтобы российский ВПК и экономика оставались на плаву», – подчеркнул Бронжуков.

По мнению политолога, это не ограничится решением Эрдогана, ведь он выступает медиатором между Западом и Россией.

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Идти на уступки диктатору нельзя

Вероятно, эта встреча прольет больше света на перспективы продления зернового соглашения. Многие страны действительно заинтересованы в ее восстановлении и будут пытаться дойти до компромисса. И здесь говорится о глобальных проблемах, включая голод и продовольственную безопасность (foof security) для стран Глобального Юга.

Огромное лобби, находящееся в Европейском Союзе, Соединенных Штатах, сегодня борется за эту сферу влияния с Китаем, поэтому очевидно, что будет поставлена цель – решить проблему с Путиным, чтобы функционировал зерновой коридор.

– подчеркнул Бронжуков.

В то же время, украинская сторона не хочет, чтобы зерновое соглашение продлилось именно благодаря попустительствам для Владимира Путина и России. Ведь уступки, на которые идет Запад, желая в том или ином вопросе договориться с диктатором лишь показывают Путину, что он может продолжать диктовать собственные условия.

"Нам важно убеждать западных партнеров, что Путина не уговаривать нужно, а ставить на место, при чем очень жестко. Тогда можно будет запускать работу зернового коридора и говорить о новой конструкции безопасности, не боясь очередной выходки взбалмошного диктатора», – подытожил политолог.

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