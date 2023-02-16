Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. В России уже анонсировали, что встреча Путина и Лукашенко, которая состоится в российском Ново-Огарево, "будет основательной".

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В частности, на встрече речь может идти об углублении сотрудничества между 2 странами, в том числе и в политической сфере. Гладких считает, что вряд ли Путин объявит об окончательной аннексии Беларуси.

"А вот заявление о том, что процесс "создания союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации" серьезно продвинулся, вполне может прозвучать. Может звучать риторика об усилении интеграционных процессов между этими двумя государствами", – предположил политолог.

Однако такие заявления не новые, они озвучиваются уже в течение длительного времени.

Что нужно для слияния России и Беларуси

К тому же, по словам Гладких, в процессе слияния государств в одно не все так просто.

Я не думаю, что это будет завершающим этапом (встреча Путина и Лукашенко – 24 Канал). Следует еще вносить соответствующие изменения в конституции обоих государств,

– рассказал политолог.

Он добавил, что для того, чтобы завершить процесс поглощения Беларуси Россией, нужно пройти процедуры, которые могут занять определенное время.

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Почему власти Беларуси против "объединения" с Россией

Гладких считает, что в действительности в Беларуси не хотят никакого "союзного государства" с Россией.

Политический клан Беларуси совсем не заинтересован в том, чтобы окончательно потерять контроль над своей территорией. Причем, они руководствуются не высокими идеями, а просто банальной логикой. Мол, это наша корова и мы ее доим,

– отметил политолог.

По его мнению, представители руководства Беларуси не хотят отказываться от привилегированного положения на своей территории. Ведь, как только завершатся интеграционные процессы между двумя государствами, белорусское руководство может стать лишним на этом "празднике жизни".

"Вряд ли они там будут нужны даже как гауляйтеры. Думаю, представители белорусских властей это постоянно держат себе в сознании и вряд ли решаться на резкие движения", – предположил Гладких.

Он добавил, что белорусские власти оказывают негласное сопротивление "объединению" с Россией.

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