Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. У Росії вже анонсували, що зустріч Путіна та Лукашенка, яка відбудеться у російському Ново-Огарьово, "буде ґрунтовною".

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Зокрема, на зустрічі може йтися про поглиблення співпраці між 2 країнами, у тому числі й у політичній сфері. Гладких вважає, що навряд при цьому Путін оголосить про остаточну анексію Білорусі.

"А ось заява про те, що процес "творення союзної держави Республіки Білорусь та Російської Федерації" серйозно просунувся, цілком може пролунати. Може лунати риторика про посилення інтеграційних процесів між цими 2 державами", – припустив політолог.

Однак такі заяви не є новими, вони озвучуються вже протягом тривалого часу.

Що потрібно для злиття Росії та Білорусі

До того ж, за словами Гладких, у процесі злиття держав в одну не все так просто.

Я не думаю, що це буде завершальним етапом (зустріч Путіна та Лукашенка – 24 Канал). Потрібно ще вносити відповідні зміни у конституції обох держав,

– розповів політолог.

Він додав, що для того, щоб завершити процес поглинення Білорусі Росією, потрібно пройти процедури, які можуть зайняти певний час.

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Чому влада Білорусі чинить спротив "об'єднанню" з Росією

Гладких вважає, що насправді у Білорусі не хочуть ніякої "союзної держави" з Росією.

Політичний клан Білорусі зовсім не зацікавлений у тому, щоб остаточно втратити контроль над своєю територією. Причому вони керуються не високими ідеями, а просто банальною логікою. Мовляв, це наша корова і ми її доїмо,

– зазначив політолог.

На його думку, представники керівництва Білорусі не хочуть відмовлятися від привілейованого стану на своїй території. Адже, як тільки завершаться інтеграційні процеси між 2 державами, білоруське керівництво може стати зайвим на цьому "святі життя".

"Навряд чи вони там будуть потрібні навіть як гауляйтери. Думаю, представники білоруської влади це постійно тримають собі у свідомості й навряд чи зважаться на різкі рухи", – припустив Гладких.

Він додав, що білоруська влада чинить негласний спротив "об'єднанню" з Росією.

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