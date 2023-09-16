Ведущий канала Ходорковский LIVE, российский оппозиционный журналист Сергей Асланян сказал 24 Каналу, что это довольно странный эпизод, потому что он скорее психиатрический.

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"Очень наглядная иллюстрация к множеству отклонений. Серьезно обобщать подобным способом, путая танцы, какое-то силовое влияние... Это набор слов, не очень связанных по смыслу", – отметил Асланян.

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Так, Путин заявил, что американцы "сами не умеют танцевать танго", потому что "стараются все решить с позиции силы", в том числе с помощью экономических санкций. Диктатор не только объединил несочетаемое – танцы и силовое влияние, но еще и перепутал происхождение танго – это не Северная Америка, а Южная.

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"А дальше стандартный набор унижений насчет гопака и чужой дудки. Видимо, это было ключевой фразой", – считает Асланян.

Российский диктатор использовал распространённый пропагандистский штамп – якобы Украиной руководят США. Мол, наша страна "пляшет под чужую дудку", а должна "помнить о гопаке".

Интереснее всего на этой клоунаде было наблюдать за Александром Лукашенко, которому якобы адресовался монолог Путина. Скорее всего, самопровозглашенный президент Беларуси был чем-то вроде мебели.

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