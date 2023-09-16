Ведучий каналу Ходорковський LIVE, російський опозиційний журналіст Сергій Асланян сказав 24 Каналу, що це доволі дивний епізод, тому що він радше психіатричний.

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"Дуже наочна ілюстрація до величезної кількості відхилень. Серйозно узагальнювати подібним способом, плутаючи танці, якийсь силовий вплив... Це набір слів, не дуже пов'язаних за сенсом", – зазначив Асланян.

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Так, Путін заявив, що американці "самі не вміють танцювати танго", бо "намагаються все вирішити з позиції сили", зокрема за допомогою економічних санкцій. Диктатор не лише поєднав непоєднуване – танці і силовий вплив, але ще й переплутав походження танго – це не Північна Америка, а Південна.

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"А далі стандартний набір принижень щодо гопака і чужої дудки. Мабуть, це було ключовою фразою", – вважає Асланян.

Російський диктатор використав розповсюджений пропагандистський штамп – нібито Україною керують США. Мовляв, наша країна "танцює під чужу дудку", а має "пам'ятати про гопак".

Найцікавіше на цій клоунаді було спостерігати за Алєксандром Лукашенком, якому нібито адресувався монолог Путіна. Найімовірніше, самопроголошений президент Білорусі був чимось на кшталт меблів.

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