Может быть серьёзный поединок с Трампом: новыми заявлениями Путин дает определенный сигнал

Владимир Путин дал интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, в котором заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом. Он не скупился на комплименты новому президенту США и даже сказал, что его победу на выборах в 2020 году якобы украли.

Скорее всего, из-за своего интервью Путин хотел повлиять на российских чиновников. Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, объяснив, что далеко не все в Кремле поддерживают войну с Украиной.

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Путин послал сигнал

Еще с начала полномасштабного вторжения среди российских элит не было единодушной поддержки такого решения диктатора. Власть имущие осознавали все последствия для себя, учитывая, что у большинства из них есть бизнес-интересы на Западе, а дети учатся за рубежом. Поэтому их все устраивало, но Путин решил иначе.

Интервью пропагандисту Павлу Зарубину должно было бы продолжать риторику, которая звучит от самого российского руководителя. Возможно, его опубликовали для того, чтобы элиты не думали, что что-то может измениться в ближайшее время,

– предположил Станислав Желиховский.

Но это исключительно внутриполитический аспект России. На внешнюю арену, а особенно перед общением с Дональдом Трампом, Путин пытается говорить, что Россия якобы открыта к переговорам. При этом к Украине выдвигают ряд условий, которые вообще неприемлемы.

Вероятно, Путин надеется, что ему удастся общаться только с американским президентом и не учитывать интересы украинского государства. Возможно только так он готов согласиться на какое-то мирное урегулирование.

Будет поединок с Трампом

Вскоре мы увидим, что на самом деле является приоритетом для главы Кремля – российская экономика, а в команде Трампа отмечают, что могут ввести новые пошлины и санкции против России, или все-таки Путин действительно грезит абсолютным уничтожением украинского государства. Тогда ему будет безразлично на Трампа и на элиты. Он сам будет решать, когда остановиться.

Здесь может произойти большой поединок между Трампом, который хотел бы достигать своих целей, а завершение войны является для него насущным вопросом, и российским диктатором, которого уже ничто не останавливает. Он готов уничтожить экономику России для достижения своих целей,

– подчеркнул эксперт-международник.

В таком случае кремлевский диктатор положит миллионы жизней, чтобы осуществить свою цель. Для него будет неважной экономика, инфраструктура. Самое главное – выполнить задачи, которые он поставил перед собой еще 11 лет назад, атаковав Украину.